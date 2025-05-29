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Двое детей из Крыма награждены за мужество при задержании преступника

Двое детей из Крыма награждены за мужество при задержании преступника

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев наградил 18 детей и подростков из двенадцати регионов страны за мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и пресечении правонарушений.

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