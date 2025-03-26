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Царьград

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В Подмосковье задержали открывшего стрельбу в Железнодорожном мужчину

В Подмосковье задержали открывшего стрельбу в Железнодорожном мужчину

Перестрелка произошла утром 26 марта в ЖК "Ольгино Парк".Полиция Подмосковья задержала мужчину, который утром 26 марта открыл стрельбу в ЖК "Ольгино Парк" в Железнодорожном.

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