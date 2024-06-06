Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту гибели человека в результате опрокидывания понтона в Санкт-Петербурге

Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате опрокидывания понтона на пруду в Санкт-Петербурге по признакам преступления, предусмотренного п.
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