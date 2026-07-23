Андрей Воробьев: обновленную котельную «Красная Поляна» в Лобне запустят осенью

Программу модернизации теплоснабжения в преддверии осени реализуют во всех округах Подмосковья. До 2030 года по концессионному соглашению с «ТЭК-10» в Лобне запланировали капитально отремонтировать четыре котельные, рассказал губернатор Андрей Воробьев.