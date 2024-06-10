Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному сроку

Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил криминального авторитета Олега Медведева, также известного, как Шишкан, к пожизненному сроку за убийства, бандитизм и создание организованной преступной группы.
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