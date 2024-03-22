Экономика Китая имеет условия для достижения ожидаемого роста около 5%

Экономика Китая имеет условия для достижения ожидаемого целевого показателя роста в размере около 5 процентов в этом году, что дает международному сообществу прилив уверенности на фоне многих неопределенностей в мировой экономике, заявил в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь (Lin Jian).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)