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Отмена свадьбы ради ведущего и розыгрыш с именем сына: как живет многодетный отец Евгений Кулик

Отмена свадьбы ради ведущего и розыгрыш с именем сына: как живет многодетный отец Евгений Кулик

В январе 2025 года актер и сценарист Евгений Кулик стал отцом в третий раз и тут же устроил переполох в Сети.

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