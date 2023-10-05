Российские миротворцы в Карабахе оказывают помощь больным, беременным и старикам

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха. Наши военнослужащие круглосуточно следят за обстановкой и контролируют движение автотранспорта на дорогах общего пользования.
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