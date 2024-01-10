Ванилла SU
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Ванилла SU

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Вопреки распространенному мнению, кардинальные бьюти-преображения далеко не всегда притягивают успех.

Вопреки распространенному мнению, кардинальные бьюти-преображения далеко не всегда притягивают успех.

﻿﻿Лара Флинн Бойл; Микки Рурк; Кортни ЛавСегодня ни для кого не секрет, что звезды довольно часто прибегают к пластической хирургии, чтобы сделать свою внешность более совершенной и тем самым стать популярнее и успешнее.

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