Вопреки распространенному мнению, кардинальные бьюти-преображения далеко не всегда притягивают успех.

﻿﻿Лара Флинн Бойл; Микки Рурк; Кортни ЛавСегодня ни для кого не секрет, что звезды довольно часто прибегают к пластической хирургии, чтобы сделать свою внешность более совершенной и тем самым стать популярнее и успешнее.