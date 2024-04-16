В Братске продолжаются поиски двух пропавших женщин

Братская полиция настойчиво просит помощи граждан в связи с исчезновением двух местных жительниц. По данным Межмуниципального управления МВД России «Братское», с 13 апреля текущего года пропала без вести 60-летняя Татьяна Спиридова.
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