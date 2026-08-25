Bloomberg: министр торговли Латник сорвал торговое соглашение США с Канадой

Переговоры о торговом соглашении между США и Канадой не увенчались успехом. Причиной стала позиция американского министра торговли Говарда Латника, который, по информации агентства Bloomberg, утверждал, что предложенные условия будут более выгодными для Канады.
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