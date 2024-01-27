Планы по разделу СССР: как Польша пошла на союз с Гитлером задолго до Второй мировой Евгения КомароваЗа несколько лет до пакта Молотова-Риббентропа был подписан схожий документ, только немного другим составом участников.
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