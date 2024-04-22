В пермской школе мать ученика подралась с уборщицей

В Пермском крае в Чермозской школе произошла драка между матерью одного из учеников и уборщицей. В результате конфликта сотрудница общеобразовательного учреждения была госпитализирована с сотрясением мозга.
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