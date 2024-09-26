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Вучич: Заявление Путина о ядерной доктрине привлекло внимание Генассамблеи ООН

Вучич: Заявление Путина о ядерной доктрине привлекло внимание Генассамблеи ООН

Заявление президента России Владимира Путина об обновлённой ядерной доктрине вызвало живой интерес среди участников Генассамблеи ООН, как сообщил Александр Вучич, президент Сербии, в эфире телеканала «ТВ Информер».

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