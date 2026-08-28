Предчувствие

ВИ

Виктория Иванова

А я то надеялась, что Колька одумается, но нет. Слава Богу, есть ещё люди и зачастую женщины, наверное у них материнский инстинкт и они чаще спасают несчастных животных. Но и мужчины бывает тоже спасают, к счастью! Короче, всех добрых людей люблю! ❤️😻😍