Приколисты
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Приколисты

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Предчувствие

Предчувствие

Заметки о животных — Ну вот чего ты за мной увязалась, а? — раздраженно сказал Николай кошке, когда она в очередной раз ткнулась ему в ногу, из-за чего он чуть не споткнулся на ровном месте.

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Комментарии
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Сергей Гостев
Автор прямо современный Зощенко. Хорошо написано, с моралью.
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2 н.
ВИ
Виктория Иванова
А я то надеялась, что Колька одумается, но нет. Слава Богу, есть ещё люди и зачастую женщины, наверное у них материнский инстинкт и они чаще спасают несчастных животных. Но и мужчины бывает тоже спасают, к счастью! Короче, всех добрых людей люблю! ❤️😻😍
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2 н.
Элеонора Коган
Да, предчувствие Лену не обмануло и она спасла Мурку-Милу    с котятами!!!И она нашла своё личное счастье!!!! А к Николаю вернулся бумеранг в виде протекающей крыши и долгов за ремонт. Каждый получил по заслугам.
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2 н.