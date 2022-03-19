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В Ялте простились с военным, который погиб во время спецоперации на Украине

В Ялте простились с военным, который погиб во время спецоперации на Украине

В Ялте с воинскими почестями проводили в последний путь ефрейтора Илью Ерёмина, который героически сражался и погиб в бою в ходе спецоперации на Украине.

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