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Mash: у блогера Сатьи Дас обнаружили 11 квартир и новый кроссовер Porsche Cayenne

Mash: у блогера Сатьи Дас обнаружили 11 квартир и новый кроссовер Porsche Cayenne

Российский блогер Сергей Яковлев, известный как Сатья Дас, заработал на лекциях по «нескучной семейной психологии» более 400 миллионов рублей.

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