МИД Украины потребовал от ООН запретить российским спутникам летать над Незалежной Коллаж "Блокнота" Советник главы киевского режима Сергей Бескрестнов «Флэш» жаловался, что «Рассвет» станет серьёзной проблемой для украинской армии.
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"запретить российским спутникам летать над Незалежной"??? Не проще ли убрать незалежную с траектории полета наших спутников?
Войну можно закончить за один день. Если призвать на передовую сыновей лидеров.
Наш "Рассвет" приведёт к вашему закату))
Уморили! Совсем « снюхались»- « крыша поехала». Ребятушки, добивайте этих бандеровцев, как тараканов, чтобы не разносили заразу по всему свету!!! Здоровья вам всем и воинской удачи!!!