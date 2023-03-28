Мирославская опровергла слухи о свадьбе с Петровым

Поклонники Александра Петрова подняли волну обсуждения вокруг его личности, ведь на красной дорожке актер появился в компании возлюбленной Стаси Милославской, но то что взбудоражило общественность — с кольцом на безымянном пальце правой руки.
Поклонники Александра Петрова подняли волну обсуждения вокруг его личности, ведь на красной дорожке актер появился в компании возлюбленной Стаси Милославской, но то что взбудоражило общественность — с кольцом на безымянном пальце правой руки.
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