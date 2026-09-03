Садовод Сидельников: яблоки нужно собирать в сухую прохладную погоду

Собрать яблоки и груши по осени — полдела, вторая половина — сохранить урожай. Как правильно срывать яблоки, в какое время собирать, как определить степень зрелости плода, как сохранить урожай и многие другие премудрости садоводства — в материале 360.
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