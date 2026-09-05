Подросток погиб при детонации взрывоопасного предмета в ЛНР

За сутки в результате атак ВСУ и подрывов на взрывных устройствах в Луганской Народной Республике погибли пять человек, еще пятеро получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник в субботу, 5 сентября 2026 года.
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