Аборт — не болезнь. Милонов пояснил, почему хочет вывести аборты из ОМС

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вывести аборты из-под системы ОМС. По его мнению, такая медицинская манипуляция не должна быть простой и доступной, также за нее не должно платить государство, потому что фактически прерывание беременности — это убийство.
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