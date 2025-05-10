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Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    Вместо того , чтобы обеспечить выполнение закона, государство переложило материальную ответственность на добросовестн...В России резко вы...
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В России резко выросли продажи страховки от "бесполисных" водителей

В России резко выросли продажи страховки от "бесполисных" водителей

   В России резко возросли продажи страховок «незастрахованным» водителям. Как ранее сообщал портал Avtospravochnaya.

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Комментарии
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Vitaly Arkhipov
Вместо того , чтобы обеспечить выполнение закона, государство переложило материальную ответственность на добросовестных водителей.Давайте не будем заниматься убийцами,насильниками,коррупционерами , а возьмем и застрахуемся от них. На кой нам нужна эта гвардия бездельников и плюс мы должны оплачивать их лень. Пусть за счет своих зарплат создают фонд для таких случаев, тогда может быть зашевелятся.
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