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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 ВКС России уничтожили танк и легкобронированную технику ВСУ

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 ВКС России уничтожили танк и легкобронированную технику ВСУ

Армейская авиация в ходе специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений.

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