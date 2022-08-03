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Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси посетила парламент Тайваня

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси посетила парламент Тайваня

Она заявила, что американская делегация прибыла «с миром и дружбой» в регионСпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси утром 3 августа посетила парламент Тайваня — Законодательный юань.

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