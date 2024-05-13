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Новый Министр обороны Белоусов выступает за мобилизацию. Военным это должно понравиться

Новый Министр обороны Белоусов выступает за мобилизацию. Военным это должно понравиться

Главная новость последних часов, это назначение нового Министра обороны России. Если отставка Сергея Шойгу была прогнозируемая, то имя его преемника стало полной неожиданностью … Во многих российских СМИ перед этим фигурировала фамилия Алексей Дюмина, губернатора Тульской области.

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