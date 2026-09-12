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Журнал «Профиль»

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Три мирных жителя погибли, тринадцать пострадали из-за атак украинских дронов на ДНР

Также повреждены одиннадцать домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус, два микроавтобуса, легковые и грузовые автомобили в городских округах Донецк, Горловка, Харцызск, Амвросиевском, Володарском, Волновахском, Кураховском, Красноармейском, Мангушском и Ясиноватском муниципальных округах.

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