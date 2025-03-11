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Праздник в старшей группе ´Ах,какая мама´.

Праздник в старшей группе ´Ах,какая мама´.

С наступающим праздником вас, наши милые, добрые мамочки и бабушки! Пусть ваши детки всегда вас радуют, окружают заботой и никогда не огорчают!!!У ребят старшей группы сегодня важная миссия - поздравить всех мам, бабушек с мероприятием посвящённому Дню женщин! Праздник получился ярким, красочным, насыщенным, но в то же время немного трогательным и  .

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