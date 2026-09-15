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Тульские новости

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Губернатор Тульской области подвел итоги летней оздоровительной кампании

Губернатор Тульской области подвел итоги летней оздоровительной кампании

В Тульской области в этом году работали 445 лагерей, где отдохнули более 5 тысяч детей, включая 759 детей из трудных жизненных ситуаций.

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