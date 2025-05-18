Гарвардские ученые раскрыли секрет здорового старения для женщин

Масштабное исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, опубликованное в авторитетном журнале JAMA Network Open, выявило прямую связь между потреблением качественных углеводов в среднем возрасте и здоровым старением у женщин.
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