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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Собственников земли на Алтае могут оштрафовать за откладывание строительства дома

Собственников земли на Алтае могут оштрафовать за откладывание строительства дома

Росреестр будет следить за тем, чтобы участки использовали эффективно В Алтайском крае с 2025 года могут начать штрафовать собственников земельных участков для строительства коттеджей и таун-хаусов за то, что они отложили возведение дома на слишком большой срок.

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