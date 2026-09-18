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От машины ничего не осталось: Арменка из "Реальных пацанов" попал в жесткое ДТП и заподозрил "подставу"

От машины ничего не осталось: Арменка из "Реальных пацанов" попал в жесткое ДТП и заподозрил "подставу"

Звезда сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян, прославившийся ролью отчима Коляна, чудом выжил в серьезной аварии на трассе Пермского края.

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