Full Plan for Monday Oct 21st E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! ESMorg Plan for Monday: Supports: • Major: 5892, 5878, 5869, 5850, 5820, 5802-05, 5787, 5770, 5752, 5734, 5710, 5683, 5676, 5657-60 • Minor: 5882, 5871, 5862, 5857, 5842, 5834, 5828, 5814, 5796, 5782, 5779, 5763, 5755, 5746, 5740, 5725, 5721, 5715, 5708-10, 5702, 5693, 5679, 5669, 5666 What I’m Watching: We are inside a broad consolidation zone from 5915 to 5850, but the tighter consolidation within this range (5892 to 5915) is becoming tricky due to the deep use of these levels.