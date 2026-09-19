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Газета.ру

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Депутат Чаплин: семьи без льгот имеют право на субсидию ЖКУ при превышении порога расходов

Депутат Чаплин: семьи без льгот имеют право на субсидию ЖКУ при превышении порога расходов

Семья без льготного статуса может получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на них слишком велики по сравнению с ее доходом.

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