«Лет восемь, чтобы тапочки шила!»: поездка «бесправной» 27-летней «Б» на Bentley стоила жизни московскому бизнесмену на мотоцикле

В соцсетях, как только были озвучены детали биографии и «особенностей вождения» особы, начались массовые призывы к «нулевой терпимости» и судить её также, как когда-то Михаила Ефремова – тот, напомним, за пьяную аварию в столице получил почти максимально возможное наказание.
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Заплатит деньги вдове и избежит тюрьмы.
Сейчас ситуация вырисовывается, как лакмусовая бумажка нашей власти: или сядет и надолго или выкрутиться по минимуму, тогда наша власть покажет в полной мере, что НА САМОМ ДЕЛЕ она представляет. Посмотрим.
Сейчас обнаружат рак в седьмой стадии, потом беременность, 14 лет отсрочки на воспитание ребёнка ( не обязательно своего). Как то так.
Кровь за кровь.
ей то какая разница где ножки расставлять на Мальдивах или на зоне? десяточку то может схлопотать в легкую- но папик вложится-ели он у нее есть!
Сейчас все связи пойдут в ход. Не посадят
Путин, посади её за убийство!!! Или Колокольцева посади! По-другому никак!🤷🏻♂️
отмажут...она из вертикали...😉