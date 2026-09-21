Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Лет восемь, чтобы тапочки шила!»: поездка «бесправной» 27-летней «Б» на Bentley стоила жизни московскому бизнесмену на мотоцикле

«Лет восемь, чтобы тапочки шила!»: поездка «бесправной» 27-летней «Б» на Bentley стоила жизни московскому бизнесмену на мотоцикле

В соцсетях, как только были озвучены детали биографии и «особенностей вождения» особы, начались массовые призывы к «нулевой терпимости» и судить её также, как когда-то Михаила Ефремова – тот, напомним, за пьяную аварию в столице получил почти максимально возможное наказание.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя реванш
реванш

Сейчас ситуация вырисовывается, как лакмусовая бумажка нашей власти: или сядет и надолго или выкрутиться по минимуму, тогда наша власть покажет в полной мере, что НА САМОМ ДЕЛЕ она представляет. Посмотрим.

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

ей то какая разница где ножки расставлять на Мальдивах или на зоне? десяточку то может схлопотать в легкую- но папик вложится-ели он у нее есть!