1671-й день спецоперации. В Раде призывают расправляться с русскоязычными украинцами, называя их предателями Радомир Маркуш ГрВ «Север» освобождены поселок Новоалександровка и село Польная (Харьковская область).
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