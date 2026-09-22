БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 22 сентября, главное: Драпатый в Харькове из-за волчанского окружения

Сводки СВО, 22 сентября, главное: Драпатый в Харькове из-за волчанского окружения

1671-й день спецоперации. В Раде призывают расправляться с русскоязычными украинцами, называя их предателями Радомир Маркуш ГрВ «Север» освобождены поселок Новоалександровка и село Польная (Харьковская область).

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