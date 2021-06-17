В Киеве решили: Москва заплатит. Чем и за что – ещё не договорились

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаВ Киеве решили: Москва заплатит. Чем и за что – ещё не договорились Настоящая национальная идея Незалежной давно озвучивается в Киеве, но на неё почему-то не обращают должного внимания.Вернуться к статье4829НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВТВячеслав ТарасовДБлАнатолий ЛановойРазговаривают два украинских прапорщика: " Дывысь, Черножопенко, яка смишна фамилия, Зайцев"Mustafa ПахомовНефиг было брать под крыло, лучше бы их пшеки порубали!Владимир Васильевич ШеинДай! Немедленно! Побольше! Маловато будет! Больше дай! Грошей дайте! Членство дайте! В НАТО! В Евросоюзе! Дайте безвиз! Дайте нам свободу ("Они не хотят сделать нас свободными!" – пожаловался Зеленский в последнем интервью телеканалу CBS News)! Дайте честь и достоинство! И снова – дайте грошей! А за что? В их понимании, просто за то, что они есть. Такая вот простая и незатейливая национальная идея. И самое интересное, что пока действует. По крайней мере, в их понимании. А уж возникла она в процессе эволюции обезьяны или деволюции/деградации человека – это уже не так и важно. Ссылка на первоисточникРУСЛАН КазаковГрошей им/незалежной / захотелось срубить, а по морде...давно не получали?кормчийкормчийкормчийАндрей ЩеголеватыхНедоделанные косвенно свидетельствуют, что Россия многое им прощала. А теперь, когда всё плохо, никто им не помогает...ИванРешили в Киве? Вот пусть Киев и платит...Vasja ChabibulinДебилыPawel PolistchukДаже без знаменитого "Бл..." :):):)Владимир Штейнбергпора их мочить в сортире!!!!ОбозревательЗалупинг вам!Альбина КолесниковаУкраина вам давно уже не хотят ничего давать , это вам не в составе России всё давали,. как вы стали нацистами и своих стали убивать и разрушать всё.Так давалки и закончились.Леонид БуравлевТам где хохол прошел, еврею делать нечего!)))ИринаДулю вам,хохлы!!! Никто вам ничего не должен!!! Отошли времена благотворительности России!!!Александр ИвановУгу, солярку в России через шпротов уже покупать начали, что дальше? Запасаемся попкорном и наблюдаем этот цирк!!Сергей СычевОдин куй заплатим за них! рано или поздно... постепенно хохлы продадут России территорию до Днепра!Aнатолий РайковТатьянаУтырки жалкие!Игорь КошетовУроды. Уроды - очень похожи на людей. Но - страшныеЕвгений СА идея налогов на хитрож... ых крымчан, припрятавших уркаинские паспорта и катающиеся по ним в уркаину и за бугор - хороша. Списки их есть на пограничных переходах На российской стороне они предъявляют рос. паспорт, на уркаинской - уркаинский. Так что если при очередном пересечении границы кого из них возьмут за жабры и привлекут за неуплату налогов - это будет правильно. Гражданин незалежней уркаины должен платить налоги!...Геннадий БережновИ много там таких, или вы просто предполагаете?Евгений СНе считал. В роликах на ютубе полно таких, рассказывающих как они из крыма через уркаину по европам ездят....ОМолег мотынгаОни и они получат, ведь до сих пор "россияне" (миллионеры и т.д.) кормят окрайну, конечно не задаром и это будет дооолго продол-жаться пока .... !виктор бадановВот и вся их национальная идея - просить халявы, а если не дают - шантажировать и пользоваться продажными судами Гейропы!!!ЛНЛеонид НиконоровДолбоебизм хохлов зашкаливает !!!Коротков Иван ВладимировичГрамотность в Укропии тоже возрастает! Я понимаю, что плакат написан вручную и укропы стремятся в Европу, но ведь "Киев" никогда так не писался in English. Больше смахивает на матерщину. И с такими плакатами они там бродят. Чудаки с др. буквы...VGVasily GolovАлександр Гришин Украинцы уже в Европе.Что им еще нужно от Москвы.Сами получили в августе 1991г независимость от Москвы. С марта 2014 по сей день разорвали массу соглашений с Москвой.ГТС- собственность Украины.Газ и Газпром собственность Российской федерации. Ноябрь 2015г Порошенко поставил подпись на отказе от российского газа.Суверенный долг в 3 млрд$ + авансовые платежи МО РФ не возвращены. Венгрия ,Сербия,Румыния уже начала получать российской газ от Турецкого потока.Сергей СарматовКак это что нужно ? они же озвучили...денег, да побольше...!!!ВГВладимир ГорякинЧто хотели если их президент членом по роялю то какого дебилизма еще ждать.Людмила СвириденкоРусские - люди незлобливые! Дадим, догоним и добавим, потом ещё раз догоним и...... добавим, конечно!Елена Волкова (Нарыжнева)А что ещё можно ожидать от народа, который привык за годы советской власти жить на дармовщину и раздуваться от гордости непонятно по какой причине? В этой республике построили все заводы, производства, создали космическую отрасль за чей счёт? И неужели кто-то думает, что они, разворовав всё, что им отошло, смогут создавать какие-то материальные ценности заново? Да не научены они! Вот в чём беда! Заниматься разной хренотенью, скакать на площадях, орать как умалишённые в дурдоме - это они впереди планеты всей! А заодно и предавать, предавать и продаваться из века в век! Как же я рада, что это дерьмо отвалилось наконец-то! Умные люди покинут эту недострану, а что будет с этими ... - это их дело. Только кормить и снабжать их - увольте!Silver KontВсё, хватит! Пора высылать из России 2.5 млн хохлоблядей и пидарасов, а то у них хотелки с каждым годом растут. Выслать нах...й из страны, а в хохлопидории пусть делают что хотят. И газ пидарасам не продавать и не прокачивать. Заплатить по контракту, но не оплачивать. ГТС накроется медным тазом вместе с хохлами, а спасать их никто не собирается...Елена ФилипповаЭто Вы зря так о гражданах Украины,которые едут к нам в Россию работать, у нас катастрофически не хватает рабочих рук, все сплошь блогеры да тиктокеры. Кроме того, укрофвшистики не поедут дороги строить, едут более-менее адекватные и русскоговорящие.Silver KontЕдут захидникии, те ещё сволочи... А другие пусть на место ставят своих дэбилов, а то привыкли в России отсиживаться, "моя хата с краю"... Вот когда их припрёт, тогда и бандерлогам шею свернут...Vladimir LioubimcevНикогда не думал, что украинцы так быстро забудут, кто такие бандэровцы?!! Они же шельмовали украинцев, и одинаково ненавидят что русских, что украинцев....Николай ЗайчиковКонечно же заплатим от дохлого ишака ушами .Vladimir LioubimcevГрошей же немае... Отсюда желание, чтобы заплатили...АЮ МедведьПросто ДЕБИЛЫ.Валентин Сергеевич СыропятовХохол есть хохол.............Владимир Васильевич ШеинВот, к примеру, согласно действующему законодательству Незалежной, украинцы (граждане этой страны), проживающие в Крыму, считаются иностранцами. А потому с них не взимаются налоги и сборы, в том числе и так называемый "военный сбор". И для них остаются недоступными украинское соцобеспечение (вернее, его остатки) и услуги украинских банков. Но какой-то светлой голове в Верховной раде или Офисе президента Украины пришло в голову, что это фактически означает признание Крыма неукраинским, и сейчас готовится проект закона, согласно которому все налоги с украинцев будут взиматься по полной. Осталось только понять, как они будут собираться Киевом с жителей полуострова. И да, восстановить социалку и банковское обслуживание никто не собирается. По мысли авторов идеи, это будет способствовать возвращению Крыма в Незалежную. Чем и как обложат крымчане украинские власти в ответ на попытку обложить их украинскими налогами, никому в Киеве в голову, вероятно, не приходило. А тут и Кулеба подоспел. Или созрел. Не знаю, какой термин тут больше подходит. Сначала засланным казачком выступил некий директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Который предложил свой способ разрешить кризис вокруг "Северного потока – 2"Владимир Васильевич ШеинВот, к примеру, согласно действующему законодательству Незалежной, украинцы (граждане этой страны), проживающие в Крыму, считаются иностранцами. А потому с них не взимаются налоги и сборы, в том числе и так называемый "военный сбор". И для них остаются недоступными украинское соцобеспечение (вернее, его остатки) и услуги украинских банков. Но какой-то светлой голове в Верховной раде или Офисе президента Украины пришло в голову, что это фактически означает признание Крыма неукраинским, и сейчас готовится проект закона, согласно которому все налоги с украинцев будут взиматься по полной. Осталось только понять, как они будут собираться Киевом с жителей полуострова. И да, восстановить социалку и банковское обслуживание никто не собирается. По мысли авторов идеи, это будет способствовать возвращению Крыма в Незалежную. Чем и как обложат крымчане украинские власти в ответ на попытку обложить их украинскими налогами, никому в Киеве в голову, вероятно, не приходило. А тут и Кулеба подоспел. Или созрел. Не знаю, какой термин тут больше подходит. Сначала засланным казачком выступил некий директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Который предложил свой способ разрешить кризис вокруг "Северного потока – 2"Val BolokПосле того как они город КИЕВ , с подачи американцев, переи меновали в kyiv, дела в этой куевой стране стали окончательно куёвые.виктор матвеевНедобитые хохлоублюдки просто фонтанируют идеями вселенской дебильности и непомерной ублюдочности и жадности.Вячеслав ФедчукРешалку сначала отрастите сратеги хреновы!!!АЗАндрей ЗарубкинНачиная с 1991 года и до майдана Россия оказала помощь "братской" Украине на общую сумму в 200... 250 миллиардов долларов США. Всё проели и разворовали. Яценюк за миллиард долларов купил квартал зданий в Майями.Комментировать
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