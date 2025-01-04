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Вильфанд предупредил жителей четырех округов РФ об опасных погодных условиях

Вильфанд предупредил жителей четырех округов РФ об опасных погодных условиях

На юге европейской части России и в Западной Сибири ожидается сильный дождь, переходящий в снег, и понижение температуры, аналогичная ситуация и в Калининградской области, в центре европейской России будет сильная гололедиц.

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