Усман вызвал Чимаева на реванш: «Кто не хочет увидеть этот бой?»

«В этом бое есть смысл. Разумеется, результат первого поединка играет роль в моем желании. Но кто бы не хотел увидеть этот бой? Чимаев хочет быть бойцом чемпионского уровня, так почему бы не провести пятираундовый реванш? Все бы это хотели», − сказал бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.