Новый трейлер Black Myth: Wukong демонстрирует производительность игры на RTX 5090 с DLSS 4NVIDIA выпустила трейлер, демонстрирующий Black Myth: Wukong в действии на RTX 5090: благодаря использованию технологии DLSS 4 и необычайным возможностям новой видеокарты экшен-RPG от Game Science работает невероятно.