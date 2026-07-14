Празднование Дня взятия Бастилии стало самым политизированным в истории Франции

REUTERS/Benoit Tessier/Pool Многие из тех, кто 13 июля не смог решить вопрос с новыми санкциями, сейчас отмечает во Франции ее главный национальный праздник, который в последние годы превратился в нечто странное.
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