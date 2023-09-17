"Газета.Ru" представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Аварийная посадка Airbus-A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, вручение премии MTV Video Music Awards, визит лидера КНДР Ким Чен Ын в Россию, последствия землетрясения в Марокко и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.