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Volkswagen представил три новые версии электроминивэна ID.Buzz

Volkswagen представил три новые версии электроминивэна ID.Buzz

Немецкий концерн Volkswagen представил новые комплектации минивэнов на электродвигателях ID. BUZZ.Новые комплектации минивэнов на электродвигателях ID.

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