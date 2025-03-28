Многоэтажное здание рухнуло из-за землетрясения в Бангкоке

Многоэтажное здание в Бангкоке обрушилось в результате сильного землетрясения в Таиланде. По данным издания Khaosod, в нем находилось около 50 рабочих, семь из них спаслись, а 43 человека оказались под завалами.
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