Мостовой об Игдисамове в ЦСКА: «Не понимаю, когда клуб с такими традициями и именем назначает какого‑то парня. Нужно уважать профессию»

Александр Мостовой раскритиковал решение ЦСКА утвердить Дмитрия Игдисамова тренером армейцев. «Видим, что и ЦСКА проиграл все игры в предсезонке, но это не значит, что они будут двенадцатыми, да? Там непонятные изменения, назначен непонятный человек.