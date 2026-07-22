НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Мостовой об Игдисамове в ЦСКА: «Не понимаю, когда клуб с такими традициями и именем назначает какого‑то парня. Нужно уважать профессию»

Александр Мостовой раскритиковал решение ЦСКА утвердить Дмитрия Игдисамова тренером армейцев. «Видим, что и ЦСКА проиграл все игры в предсезонке, но это не значит, что они будут двенадцатыми, да? Там непонятные изменения, назначен непонятный человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии