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Крымская газета

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Где купить бензин и дизель по 100 рублей в Крыму 9 октября: адреса АЗС

Где купить бензин и дизель по 100 рублей в Крыму 9 октября: адреса АЗС

Сегодня, 9 октября с 8:00 бензин и дизель по — 100 руб./литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС (ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ): Ялта и окрестности АТАН (с 8:00) АЗС-14 — Массандра, Южнобережное шоссе, 17В — АИ-95 (20 л, ~150 машин) АЗС-15 — Ялта, Южнобережное шоссе, 24 — АИ-95 (20 л, ~150 машин) Формула (с 9:00) АЗС «Формула» — Ялта, Южнобережное шоссе, 27Б — АИ-92 (2000 л), АИ-95 (2000 л), ДТ (2000 л) Реализация АИ-95 начнётся после реализации АИ-92.

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