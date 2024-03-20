Зюганов: помощники Путина допустили Навального на выборы мэра Москвы в 2013 году

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что «некоторые помощники» главы государства в 2013 году «тащили на престол» оппозиционера Алексея Навального, участвовавшего тогда в выборах мэра Москвы.