Коул Палмер продлил контракт с «Челси» до 2034 года

За «Челси» Палмер провел 138 матчей, забил 58 голов и сделал 34 результативные передачи, в том числе стал победителем клубного чемпионата мира и Лиги конференций.
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