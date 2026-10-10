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Регионы России

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Коул Палмер продлил контракт с «Челси» до 2034 года

Коул Палмер продлил контракт с «Челси» до 2034 года

За «Челси» Палмер провел 138 матчей, забил 58 голов и сделал 34 результативные передачи, в том числе стал победителем клубного чемпионата мира и Лиги конференций.

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