В свердловской Росгвардии заявили о серьезном дефиците сотрудников

В Росгвардии Свердловской области образовался серьезный недокомплект штата. С таким заявлением выступила начальник отдела кадров Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по региону, подполковник полиции Наталья Паньшина.
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