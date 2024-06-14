G7 намерена активизировать действия в отношении российского флота, энергетики и металлов

Лидеры G7, собравшиеся на этой неделе в Италии, пообещают ужесточить соблюдение ценового «потолка» на российскую нефть, препятствовать будущим энергетическим проектам Кремля и сократить доходы Москвы от металлов, говорится в заявлении, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.